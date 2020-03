“Yo soy inocente, no tuve nada que ver con lo que ocurrió, en ningún momento confesé el crimen, no tuve ninguna participación, me declaro inocente y que haga justicia”, dijo Héctor Eduardo Martínez Núñez a través de un video.

En un video que recorre las redes sociales, Héctor Eduardo Martínez Núñez se declara inocente.



Niega ser el autor del asesinato de la niña de 7 años, registrado el sábado pasado en Minga Guazú. El video lo habría grabado desde su lugar de reclusión.



Vía @wilianDominguez #1020AM pic.twitter.com/TUUQcXjvXV — Radio Ñandutí (@nanduti) March 3, 2020

El hombre ya fue imputado por homicidio doloso y entre las evidencias que lo involucran se encuentra el vehículo utilizado para el rapto de la menor.

La fiscal Estela Maris adelantó que también imputará a la madre del principal sospechoso, la señora Limpia Concepción Núñez Goiburú, por los hechos de violación de la Ley de Armas y frustración a la persecución penal.

El equipo forense constató que la menor fue ahorcada aparentemente con un cable de celular, el mismo día que fue raptada.

En el lugar donde fue encontrado el cadáver calcinado, estaba la esponja que la niña fue a comprar a la despensa ubicada a metros de su vivienda cuando fue llevada a la fuerza.