La Asociación de becarios y ex becarios del Programa de Becas de Excelencia Don Carlos Antonio López (Aso Becal), emitió un comunicado en el cual se manifiesta "preocupación e indignación" por el recorte de fondos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

"No destruyamos nuestro futuro. Cuidemos la inversión en ciencia y educación", dice parte del comunicado emitido este jueves por la Asociación de becarios y ex becarios del Programa de Becas de Excelencia Don Carlos Antonio López (Aso Becal).

Desde la Asociación refieren que estos fondos del FEEI, "que consisten en la primera y única asignación presupuestaria significativa en la historia del Paraguay para una apuesta de inversión en desarrollo basado en educación y ciencia", fueron blindados legalmente para no desvirtuar su objetivo.

Señalan que el fondo sufrió en el 2020 una reducción de unos US$ 23 millones, a los que hoy en día se sumarían, de consumarse "el atropello", otros US$ 17 millones. "Tenemos entonces una reducción de US$ 40 millones que inicialmente estaban protegidos y ya permitieron la formación de capital humano avanzado, proyectos de investigación con impacto internacional, y diversas intervenciones de mejoras de la calidad de educación, todas estas visibles en la página web del FEEI", resaltan.

Indican además que consideran que "las prioridades de un país se ven reflejadas en sus presupuestos", por lo que instan al Congreso Nacional a revertir una decisión que puede afectar el futuro de la educación, ciencia y la formación de jóvenes profesionales.