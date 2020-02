Un video publicado a través de Twitter muestra el enojo de uno de los tantos pacientes que acudieron ayer al Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora.

El tweet -compartido por el usuario @izquierdo010- incluye el siguiente texto: “Horrible servicio en el IPS Ingavi. Para consultar y que te den reposo por padecer dengue tenés que soportar un día entero. A nadie puta le calienta lo que pasa con los asegurados. Qué mal estamos. Cada vez es peor. Mucha impotencia en la gente”.

En las imágenes se ve cómo el hombre increpa a una de las enfermeras de guardia, reclamándole la excesiva demora para recibir atención médica. Así también, recuerda que como asegurados cumplen con el aporte al seguro social y que “si no se paga se corta” dicho beneficio.

Me voy a plaguear, carajo.

Horrible servicio en el IPS Ingavi. Para consultar y te den reposo por padecer Dengue, tenés que soportar un día entero.

“Solamente estamos pidiendo el derecho del asegurado, no hay (eso de) que el doctor no puede. Punto, no se discute. Traigan un doctor acá”, se escucha decir al sujeto de manera ofuscada.

Ésta es una de las tantas muestras de impotencia y frustración que se pueden observar en los distintos centros asistenciales de nuestro país, los cuales se ven colapsados ante la gran cantidad de pacientes que acuden con cuadros febriles.

El dengue no solo tiene consecuencias en el estado de salud de las personas sino también en el endeble sistema de salud pública paraguayo que no se encuentra preparado para afrontar una epidemia como la registrada actualmente.