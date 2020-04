La fiscal Teresa Sosa confirmó que ella y su equipo se trasladaron hasta la Avda. Félix Bogado, frente a la sucursal del conocido centro comercial, Luisito, donde más de 300 personas forman una extensa fila, sin respetar una mínima distancia para evitar la propagación del virus.

“El 90 % viene por el tema de la billetera electrónica (beneficiarios de Ñangareko), vienen en masa creyendo que si no lo gastan en 48 horas de una vez, se les va a sacar el dinero, pero es muy importante que se les aclare que no es así”, explicó la fiscal Sosa en contacto con la 730 AM.

Por favor vea la gente para entrar a LUISITO DE FELIX BOGADO .. estamos condenados .. la puta pe manota pio por comprar de Luisito ..??? IMBECILES!!! pic.twitter.com/ejEuO0hG3A — Miguel (@migue020911) April 11, 2020

Los beneficiarios del programa Ñangareko no tienen un límite para utilizar los 500.000 guaraníes acreditados en las billeteras electrónicas.

La representante del Ministerio Público encargó a los directivos del negocio, que establezcan una marcación de un metro y medio tanto dentro como fuera del local, para así cumplir con las medidas sanitarias.

Prácticamente nadie de los que aguardan ingresar tiene el tapabocas, lo que multiplica el riesgo de contagio de cualquier virus.

Los controles en las calles continuarán para garantizar el respeto a la cuarentena sanitaria y se solicita tener a mano las constancias laborales que justifiquen la circulación.