En la tarde de hoy se realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el barrio Los Laureles de la ciudad de Asunción.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la investigación por un caso de homicidio que tiene como principal sospechoso a Gregorio Morales, quien fue detenido por la Policía Nacional al ser señalado como autor del crimen.

Según comentó el fiscal Hernán Galeano, dentro de la vivienda -que pertenece a la madre de Morales- se encontró un cargador de pistola calibre 9mm, un portacartuchos y un cinturón.

Uno de los principales objetivos de los investigadores era encontrar el vehículo que fue utilizado en la noche de ayer para la huida del ahora detenido, el cual no fue hallado en este sitio. Pese a ello, el representante del Ministerio Público confirmó que hay evidencias que indican que pudo haber estado allí.

Al respecto, Galeano refirió que hay rastros de que la camioneta pudo haber estado en este domicilio ya que aparentemente chocó contra el portón y quedaron rastros de la pintura en su superficie.

Los indicios dan cuenta de que Morales y su novia Cinthia Burgos fueron a la vivienda allanada luego del crimen ocurrido en la noche de ayer y que se retiraron del lugar esta mañana.

Se está estudiando el estado de salud de Morales antes de ser convocado a declarar ya que el mismo está deshidratado y con síndrome de abstinencia debido a que sería consumidor de drogas, según el fiscal.

Actualmente se manejan algunas hipótesis sobre el posible móvil del crimen pero Galeano sostuvo que aún es muy preliminar para dar por sentada una de ellas. Una de las versiones que cobra mayor fuerza es que todo se trató de una cuestión de celos.

“Se fue a hacer un reclamo de que supuestamente le faltó el respeto (a Cinthia Burgos)”, manifestó el agente fiscal a los medios de prensa.

Asimismo, mencionó que no se descarta la participación de Cinthia Burgos en calidad de cómplice. Según el video difundido, la misma no dio aviso del hecho punible cometido, además de que no hay constancia de una llamada suya a la policía, sin mencionar que huyó del lugar sin dar auxilio, acotó.

Papo Morales se expone a una imputación por el hecho punible de homicidio doloso, teniendo una expectativa de pena de entre 5 a 20 años de pena privativa de libertad.