Si bien Ómicron es altamente contagiosa, al punto de alcanzar un nivel nunca antes visto, los cuadros son leves y en algunos casos cuasi asintomáticos, por lo que mucha gente ni siquiera se enterará de que contrajo esta variante del Covid-19.

Así lo explicó la doctora Graciela Russomando, quien observa un aspecto muy positivo en Ómicron: la inmunidad de rebaño mediante la gran transmisibilidad y con la ventaja de que esta mutación no conllevaría al aumento de hospitalizaciones.

“Esta pasando a mi entender algo muy bueno, una persona que se infecta con Ómicron y que no se infectó con Delta, aunque venga Delta después, ya no se va a volver a infectar, porque Ómicron genera anticuerpos neutralizantes contra Delta”, comentó la bióloga en entrevista con la 730 AM.

Aseguró que está demostrado que los pacientes infectados con Delta, ya contraen una segunda infección sobre las variantes ya conocidas.

“Es una inmunización generalizada lo que está ocurriendo, de 200 vamos a subir a 400 casos en una semana”, señaló e instó a continuar utilizando el tapabocas como mejor medida de protección.

También opinó en contra de las restricciones aplicadas a nivel mundial, por la aparición de la nueva mutación, ya que a su criterio, será imposible evitar la propagación, pues será equivalente al agua que escapa debajo de la puerta.