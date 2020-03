“En general son muy buenas medidas. Es un paquete interesante que ayudará a administrar el golpe económico que van a recibir muchas empresas y personas”, resaltó el economista Amílcar Ferreira, acerca de las decisiones tomadas por el Equipo Económico del Gobierno para afrontar la crisis generada por la llegada del coronavirus al país.

Valoró que estas medidas representan una reacción temprana ante la crisis, a comparación de otros países, donde la situación ya salió de control. “La señal es positiva, se está haciendo un esfuerzo. De ser necesario, se estarán ampliando las medidas después”, subrayó Ferreira en comunicación con Universo 970.

Por otra parte, indicó que los trabajadores independientes o no formalizados, son los más golpeados por la situación, ya que mayormente no son sujetos de créditos. En ese sentido, indicó que se podría analizar medidas temporales para las personas que no fueron incluídas en el paquete presentado por el gobierno.

Marcó como posibilidad la entrega de subsidios o bajar el costo de vida, reduciendo precios de servicios básicos.

Uno de los productos que podría sentir variación a la baja en cuanto a precios, según Ferreira, es el combustible. Agregó que esto depende de las acciones que sean llevadas a cabo por Petropar.

Además, dijo que el Ejecutivo debería también pensar en una política de austeridad que pueda generar ahorros, como por ejemplo; eliminar rubros innecesarios, tales como viajes, bocaditos y pago a planilleros de la función pública.

Añadió que este año nuevamente podría producirse una desaceleración económica, dadas las circunstancias. “La gente en este tipo de situaciones se pone muy conservadora, las conversaciones que pensaba hacer, quedan postergadas”, indicó.

Resaltó que esta posible desaceleración, podría ser traducida en una menor recaudación para el fisco y que la proyección que tenía el gobierno, de un 4% de crecimiento del PIB, deben ser revisadas nuevamente.

“Las condiciones cambiaron drásticamente. Me parece que a todo indica que habrá nuevamente desaceleración de la economía. Los números tendrán que ser revisados, con más razón por este año”, concluyó.