El Dr. Agustín Carrón, de la Cátedra y Servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas, indicó que los estudios e investigaciones oftalmológicas aún no han demostrado esta teoría pero sí generan problemas relacionados con la superficie ocular.

“El uso indiscriminado de dispositivos de pantalla y sobre todo del celular, generan algunos tipos de problemas relacionados a la superficie ocular, como ojos secos, enrojecimiento ocular, fatiga ocular, que además puede causar cefalea y sobre todo alterar el ritmo del sueño por la exposición al espectro de la luz azul que emiten los dispositivos de pantalla”, expresó.

Con respecto al daño a largo plazo que pueda generar el uso de dispositivos de pantalla, acotó que no está demostrado que pueda generar ese tipo de afecciones como los cánceres oculares o neoplasias.

Señaló que existe la hipótesis de que habría un aumento en la incidencia de neoplasia relacionada a la retina, específicamente el melanoma de coroides y al respecto sí existen varios estudios que han demostrado que no hubo aumento en el predominio de este tipo de tumores en los últimos años, por lo tanto la introducción de estos dispositivos de pantalla, que se instalaron no hace más de 10 años, no han generado un aumento en este tipo de tumores.

“La mayor parte de los pacientes que desarrolla esa enfermedad es por un problema genético. Existe una mutación genética que va a predisponer que se desarrolle ese cáncer; después existen otros tipos de tumores de la superficie ocular que también están relacionados a una disposición genética y que avanzan debido a la exposición solar, comportándose como un cáncer de piel, y es cuando prescribimos el uso de anteojos de sol con protección”, apuntó.

En cuanto al celular, dijo que si bien es difícil dejar de usar, los entendidos recomiendan evitar la lectura vía dispositivo de pantalla, y mucho más cuando se tratan de textos extensos como artículos o informaciones, ya que podría generar o agravar síntomas, o provocar molestias y podría eventualmente generar algún tipo de problema a largo plazo, debido al acceso de luz transmitida a la vista.

Los síntomas de cualquier afección ocular se dan tanto en niños como en adultos, indistintamente.

“Últimamente se está postulando una teoría de que el uso continuo del celular o de un dispositivo de pantalla en un niño puede generar miopía o el avance de la misma en casos de que pre exista la enfermedad en el infante; y no se trata solo de que el niño esté usando todo el tiempo el celular sino que este cada vez menos expuesto a ambientes abiertos, a la luz del sol”.

Acotó que la falta de exposición a la luz solar en un ambiente controlado es lo que aparentemente hace que la miopía aparezca o avance y eso se debe a que al estar con el celular, los niños hacen menos actividades al aire libre y eso probablemente sea la causa del aumento de la miopía.