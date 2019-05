El cielo estará nublado, soplarán vientos del cuadrante sur y la máxima pronosticada es de 16º C, aunque a las 4 de esta madrugada el termómetro marcaba 17º C, no obstante, posteriormente descendió un grado y esa sería la tendencia en el transcurso del día.

Para mañana viernes prevén una jornada fría a fresca, con lloviznas en las primeras horas, una mínima de solo 10º C y una máxima de 18º C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado y soplarán vientos del sureste.

El sábado se prevé un tiempo frío a fresco, cielo parcialmente cubierto y vientos rotando al noreste. Las extremas irán de 9º C a 19º C.

El domingo se aguarda un clima fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste. La mínima será de 15º C y la máxima de 24º C.