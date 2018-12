El juez que deberá decidir si hace o no lugar al pedido de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que estudia el caso Darío Messer, mencionó que un desacato se da únicamente cuando no se cumple una orden judicial.

El juez Alcides Corbeta indicó que finalmente mañana jueves, a tempranas horas, dará a conocer su decisión con respecto a la situación de Horacio Cartes.

Aclaró que desde la comisión bicameral no le pidieron usar la fuerza pública, sino que fije audiencia a Cartes y que si no comparece, se lo sancionará con la pena prevista en el artículo 5to. de la ley 237/93, que establece multa y/o arresto domiciliario de hasta 15 días, que lo debe aplicar el juez, no así los legisladores.

Si bien quiso hacerlo, mencionó que no puede hablar respecto a la inmunidad que poseen los expresidentes de la República. Remarcó que mañana se expedirá sobre el punto en su resolución.

Lo que sí sostuvo es que “cuando uno no cumple una orden judicial, comete desacato”. Al indicársele que la CBI, al no ser un organismo jurisdiccional, no puede alegar desacato, el juez dijo: “Hasta ahí nomás, no me hagan hablar”.