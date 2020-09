En comunicación con el programa Tempranísimo (Universo 970 AM), el asesor jurídico de la APF, Gerardo Acosta, se refirió al caso de Marco Trovato, quien fue sancionado de por vida por la FIFA por amaño de encuentros futbolísticos. Al respecto indicó que aún se desconoce con plenitud los fundamentos de la decisión, en atención a que la APF no fue parte del proceso investigativo. Es por ello que especulan que la FIFA sancionó una tentativa o una reiterada tentativa.

“Con los elementos que tenemos a la vista se puede pensar que la FIFA castigó la intencionalidad porque recibió los expedientes en bruto y ahí tenía todo, nombres de jugadores, partidos. Se hizo una investigación amplia y al final solamente sancionó a Trovato. Tal vez el motivo es que se sancionó la tentativa y no el hecho”, explicó.

Ahondó que la FIFA no sancionó al club Olimpia ni a sus jugadores, y que considera que el expediente ya está cerrado y no habrá consecuencias para dicho club. “Sobre esta misma denuncia ya no se puede volver a juzgar”, remarcó.

Otro punto que aclaró tiene que ver con la presidencia del club. En ese sentido señaló que Trovato puede seguir llevando la titularidad, pero siempre y cuando no tenga que ver con actividades relacionadas al fútbol. Es decir, “no puede firmar contratos, ir a entrenamientos, ir a la cancha, porque ahora por el Covid solo van los dirigentes, no puede dar declaraciones como presidente. El club Olimpia es mucho más que solo fútbol. No puede representar ni ejercer nada sobre el fútbol”.

DERIVACIÓN PENAL

Por último indicó que en este caso hay expectativa penal porque la ley N° 980, del año 1964, sigue vigente y castiga el amaño de partidos con penas carcelarias.

LO QUE DICE LA LEY DE 1964

Artículo 1º.- Será castigado con penitenciaría e cinco a quince meses quien por medio de dádivas, promesas o amenazas induzca a un atleta o jugador deportivo a que rinda menos de lo habitual o que de cualquier manera perjudique deliberadamente al equipo o entidad que represente.

Artículo 2º.- Será sancionado con la misma pena quien, valiéndose de los mismos medios previstos en el artículo anterior, soborne al juez, árbitro, controlador u otras personas que deben actuar imparcialmente.

Artículo 3º.- Será penado con penitenciaría de seis meses a un año la persona que de alguna manera arregle un partido o competencia deportiva determinando de antemano su resultado.

Artículo 4º.- Será penado con penitenciaría de uno a dos años quien administre a un atleta, con o sin su consentimiento, drogas o cualquier otra substancia destinada a aumentar o disminuir el normal rendimiento del atleta o jugador deportivo, siempre que la infracción no configure otro delito más grave.

Artículo 5º.- El atleta, jugador, juez, árbitro, controlador, entrenador que sea autor o co-autor de algunos de los delitos previstos de esta ley, será sancionado, a más de las penas estipuladas en cada caso, con inhabilitación de uno a tres años.

Artículo 6º.- En la aplicación de esta Ley será considerada circunstancia agravante el hecho de que el juez, árbitro, controlador, entrenador, jugador o atleta sea quien reclame espontáneamente la recompensa ilegal.

La FIFA sancionó a Trovato por amañar partidos que se disputaron entre los años 2018 y 2019.