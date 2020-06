“Es insostenible un encierro prolongado o de tiempo indefinido. Nosotros desde el Ministerio de Salud no hablamos de no salir, sino que se hace hincapié que en el relacionamiento social nos cuidemos. No está prohibido salir, hay muchas libertades devueltas. Bajo condiciones de cuidado se pueden realizar muchas actividades. El compromiso ciudadano debe ser mayor”, sostuvo el viceministro Juan Carlos Portillo.

En entrevista con la radio 1000 AM, la autoridad de Salud Pública lamentó que la ciudadanía pretenda “castigar” a las autoridades al no cumplir con las recomendaciones ante los casos de corrupción. “Son situaciones que van por paralelo que pueden tener vinculación, pero los cuidados que debemos tomar están orientadas al cuidado individual y del entorno de uno. La persona que desacate terminará perjudicándose y a su familia”, argumentó.

El entrevistado señaló que es importante que la población tome conciencia de la situación epidemiológica y respetar las fases planificadas. Ahora muchos salieron a jugar fútbol, siendo que aún no figura entre las excepciones. En estos casos, recomendó buscar otras opciones como salir a caminar o correr, para evitar el encierro. “Un nuevo encierro y restricción de hacer actividades productivas, va a generar una onda muy negativa en la población. Necesitamos entonces el compromiso ciudadano”, agregó.

Sobre la prueba científica que avale la postura de Salud respecto a que existen contagios masivos en los eventos sociales y no por contactos en los colectivos, Juan Carlos Portillo argumentó que se tuvo un pico dos semanas después del Día de la Madre y que en la semana siguiente se verá lo ocurrido en el día del Padre.

“Hay evidencia recorrida por nosotros respecto a la relajación social y los contagios. También tenemos fuentes externas, como Google que publica cada 15 días la movilidad del país, recogiendo los datos de aquellos usuarios que tienen sistema Android en sus celulares. Estamos haciendo todo lo posible de tener la información precisa en números y análisis de los indicadores de las fases”, dijo.

Actualmente se registra el 40 % de la ocupación de camas con respiradores, lo cual genera una situación manejable y brinda un margen de maniobra, según Portillo.

Si bien hubo disparo de casos confirmados de COVID-19, la autoridad pidió tener en cuenta que muchos de ellos corresponden a los internos de Ciudad del Este que están aislados. Mientras que se detectaron 140 funcionarios con el virus y se pudo identificar a unos 315 contactos, a quienes ya se les practicó la prueba. “Aguardamos los resultados para determinar en esa población. Creemos que ese foco podría ser contenido”, puntualizó.