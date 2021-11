Para el sector empre­sarial formal, el mal del contrabando está resultando más grave que la pandemia misma, pues al no poder ser controlado pese a los esfuerzos que desde el Gobierno alegan realizar, el ingreso ilegal de mercaderías en varios rubros es cada vez más notorio y se da de forma continua, incluso de manera visible en las calles de la ciudad.

Ante ello, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), junto con la Cámara Para­guaya de Supermercados (Capasu), con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), lanzaron una campaña de conciencia­ción como medida de protesta y lucha, con la idea de generar entendimiento en la pobla­ción sobre el mal que provoca al empleo.

“La sensación es que no es suficiente la lucha contra el contrabando. Yo no recuerdo un momento igual a este. Lo único que se está incenti­vando es la delincuencia”, expresó Enrique Duarte, titular de la UIP, en contacto con la 650 AM.

Lamentó que como país no se pueda encarar una lucha frontal al flagelo, haciendo alusión a Uruguay que sí lo puede hacer, teniendo carac­terísticas similares.

Respecto a qué se considera como contrabando, señaló a la vez para la 730 AM que, sin ninguna duda, todo producto que ingresa del otro lado sin pagar impuesto es contra­bando y que lo que se está defendiendo es el trabajo, el empleo formal.

DEFIENDEN EL EMPLEO

En relación con las acusacio­nes del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) al sector tabacalero, Duarte explicó que todo fue consultado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ins­titución que aseguró que la gestión impositiva estaba correcta.

Asimismo, aseveró que no están promoviendo nin­guna lucha de clases ni pidieron al Gobierno ejer­cer control selectivo, sino más bien defender el tra­bajo, la educación, la salud, la seguridad, la inversión, a más de protestar sobre la calidad del gasto público, precisó.