Oscar Orué, viceministro de Tributación, dijo a radio 800 AM que ayer las autoridades de la Cancillería paraguaya comunicó al embajador brasileño en Paraguay la iniciativa para reactivar la economía en la frontera, de modo a que trasmita la idea a Brasilia. Una de las iniciativas plantea instalar un régimen de delivery transfronterizo.

“Creemos que será aceptada la propuesta. No es que rechazó Brasil nuestra propuesta”, dijo y aclaró que la postura reciente del lado brasileño, de no aceptar este mecanismo de compra, se dio porque fueron filtrándose antes de tiempo los puntos del plan. “Todavía no está permitido, recién ahora se negociará con Brasil”, acotó.

Días atrás, la Receita Federal brasileña informó que existe una imposibilidad legal para que los ciudadanos brasileños declaren como equipaje las mercaderías adquiridas con la modalidad de delivery de frontera, porque mientras siga vigente el decreto presidencial del cierre de fronteras, no será posible el ingreso de mercaderías.

Orué mencionó que el Plan de Reactivación cubre tres aspectos principales, por un lado el comercio electrónico, la disminución de tasas en la DINAC al momento de la importación, y por último la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo para artículos de electrónica y celulares, demás de whisky y vino.

El titular de la SET indicó que existen los mecanismos para definir cuáles son las empresas fronterizas que podrán adecuarse a este régimen, para que no puedan acogerse otras firmas que no sean de esas zonas y pretendan comercializar para el mercado paraguayo.

Esta modalidad fronteriza durará hasta finales del 2020.