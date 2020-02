Si bien el desarrollo de una nueva indus­tria tiene su proceso para su gestación, despegue y consolidación, la realidad demuestra los pocos avances que han tenido las empre­sas paraguayas que vienen apostando y trabajando hace unos años en el ensamblaje de vehículos utilitarios y de consumo a nivel nacional.

Según los registros de la Dirección de Política Auto­motriz Nacional, depen­diente de la Subsecretaría de Estado de Industria, la producción anual de vehí­culos utilitarios y automó­viles se ha estancado hasta el punto de bajar notablemente su volumen.

El año pasado, hasta el mes de setiembre, se ensambla­ron 437 unidades; cuando el pico mayor fue de 1.853 vehículos en el 2016, desde que se comenzó a producir en el 2013.

Este estancamiento tiene varios motivos, según sos­tuvo el presidente de la Cámara Industrial Para­guaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) y director de Sambarie SRL (ex Reimpex), Jorge Sama­niego, quien mencionó entre las razones el stock excesivo restante del 2018, el pro­blema económico a nivel local y la inestabilidad de la moneda extranjera.

“La situación en el 2019 fue muy difícil ya que habíamos arrancado ese año con un stock muy elevado. Nos dedi­camos a mover ese sobrante, pero la situación económica hizo que la demanda caiga drásticamente, lo que nos terminó perjudicando en el desarrollo de nuestro des­empeño. La caída del mer­cado automotriz fue muy importante, pues la produc­ción se frenó totalmente ya que en el 2018 nos prepara­mos bastante y el año pasado los resultados no fueron los esperados. Ahora que comen­zamos el 2020 esperamos que la situación cambie”, afirmó el empresario.

No obstante, sostuvo que la industria automotriz nacio­nal está en su fase naciente. “Tenemos tres plantas que están relacionadas con mar­cas procedentes de China, país el cual hoy es el mayor productor automotriz en el mundo. Solo como referen­cia, China el año pasado ven­dió 28 millones de vehículos, por lo que estamos asociados a la mayor industria”, indicó.

Añadió que desde el Gobierno no están actuando de manera acertada. “El Estado paraguayo debería tener una posición desa­rrollista y fuerte apoyo a la industria nacional. Debe­rían tener como política que lo que se fabrica en el país será consumido por el Gobierno, mientras que en este momento hacen todo lo posible por no consumir lo que producen los paragua­yos. El Estado paraguayo es el mayor consumidor de pick ups, alrededor de 4.000 uni­dades al año y no nos com­pra una sola unidad, pero sí aquellas que se fabrican en Argentina que gozan de exoneraciones impositivas”, sostuvo.

TRES MONTADORAS

Por su parte, Óscar Barreto, director de Política Auto­motriz Nacional, dijo que actualmente son tres las empresas ensamblado­ras beneficiarias de la Ley 4838/12.

“Las mismas ensamblan vehículos que incorporan valor agregado nacional en forma gradual y creciente como lo exige la norma en rigor, lo que genera una evo­lución progresiva y mode­rada del sector autopartista nacional. En las 3 (tres) mon­tadoras activas se ensamblan vehículos utilitarios. Una de ellas, además de los modelos utilitarios, ensambla auto­móviles tipo sedan, SUV y pick up”, mencionó.

El funcionario detalló que las firmas que se encuen­tran funcionando en este momento son Sambarie SRL (ex Reimpex), Chaco­mer Automotores y Alex SA.

Por su parte, la firma AM Reguera Motors se encuen­tra inactiva y hasta el momento no ha presentado su plan de producción para el presente año.

“Para el 2020 se espera que el PIB de Paraguay crezca a una tasa del 4,1%, que implicará un repunte en el ritmo de cre­cimiento económico tras la desaceleración registrada en los últimos años según el BCP, con lo cual estimamos que el sector se vería favore­cido”, expresó Barreto.

No obstante, el Gobierno actual ha logrado el acuerdo automotriz con los principa­les vecinos que son Argen­tina y Brasil. Dentro de estos convenios existen posibili­dades concretas de que las montadoras puedan expor­tar sus productos, en este momento con el vecino del Río de la Plata, aunque todo dependerá del nivel de nego­ciaciones privadas que se puedan generar.

POLÍTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL

La Ley Nº 4838 es una normativa de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero, la misma otorga beneficios fiscales para estimular la fabricación y/o ensamble de vehículos motorizados y no motorizados, autopartes y autopiezas en general.

La Ley N° 4838 de fecha 4 de diciembre del 2012 que establece la Política Automotriz Nacional, fue reglamentada por el Decreto N° 10.769 del 12 de marzo del 2013. La citada ley viene a sustituir el régimen creado por el Decreto N° 21.944/98 por el cual se establecía el Régimen Automotor Nacional y sus reglamentaciones, para el sector utomotriz nacional; a partir de la sanción y promulgación de una norma formal que le otorga un carácter permanente de beneficios al sector.