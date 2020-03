El expresidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, indicó que el consenso en la Asociación Nacional Republicana (ANR) no implicará una imposición de candidaturas.

Horacio Cartes participó este viernes del cumpleaños de Raquel Alvarenga, quien es candidata a intendente de la ciudad de Caaguazú. En la ocasión pidió “perdonar a los que nos generaron heridas” y trabajar en pos de la unidad, para que luego no se diga que pusieron palos a las ruedas del propio Partido Colorado.

“Buscar consensos no significa imponer candidaturas, sino que procuramos llegar enteros a la generales. (...) Sinceramente quiero pintar de rojo los municipios del país. Las peleas no nos llevarán a ningún lado, prefiero olvidar, no miremos atrás. Creo que en breve llegaremos a una unidad”, dijo e indicó que el partido político perdió numerosos distritos a lo largo de los años por las pujas internas.

@Horacio_Cartes en almuerzo con dirigentes de Caaguazú:“Prefiero que figure el perdón y no que hemos trabajado contra o haciendo el mal a nuestro querido partido Colorado Buscar consenso no quiere decir imponer candidaturas”. pic.twitter.com/LEIl58YW9t — Aníbal Coronel (@ANIBALCORO) March 6, 2020

Destacó que José Alberto Alderete es el impulsor de la Operación Cicatriz y que espera lograr el cometido para sanar las heridas. Adelantó que no se candidatará, sino que buscará ayudar a la nucleación sin tener un cargo.

En otro momento despotricó contra los partidos minoritarios y anunció que planteará establecer un mínimo de electores a los “partiditos familiares que hacen sus listas en los shoppings” para que puedan participar de las elecciones generales. “Ellos son los que más cacarean, roban y los que más hacen su esquema de vida sobre el gobierno, no saben hacer otra cosa”, arremetió.

Así también se refirió al Partido Liberal pero sin citarlo. “Tiene problemas de facturas, roban, pero no pasa nada”, dijo al respecto el exmandatario colorado.