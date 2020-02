Saber si las listas para las municipales se conformarán por consenso o no y definir los candidatos para la Junta de Gobierno es espera Colorado Añetete, aunque sus referentes aclaran que no le cierran el diálogo a nadie.

El senador Enrique Bachetta ve “bastante bien” el proceso de unidad colorada y reveló que en Añetete se aguarda la definición del equipo para las internas.

“Soy un colorado y si me llama Brunetti y me pide una reunión, ¿por qué no le voy a escuchar?, así como lo hizo Ullón, yo no puedo no recibir a un candidato colorado”, aseguró Bacchetta en conversación con radio Universo.

Las instrucciones son poner el esfuerzo para la paz partidaria y abrir el consenso para conformar el esquema en las capitales departamentales.

En lo que respecta a Asunción todavía no se definió un candidato, ni se establecieron las reglas de juego, pero se está trabajando en ello.

En cuanto a la ANR en sí, no pierden las esperanzas de comulgar con el movimiento disidente. “Vamos a respetar y esperar, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo a las cabezas dentro de lo que es el Partido Colorado, quién va a presidir, si va a haber consenso o no, etc”, concluyó.

Las internas partidarias simultáneas se realizarán el próximo 12 de julio, mientras que las elecciones municipales serán en noviembre.