“Somos un gobierno de diálogo no de confrontación. Se que la gente espera cambios y por eso voy a hacerlos. Voy a nombrar a nuevas autoridades en Salud Educación Mujer y Gabinete Civil. Esta semana evaluaremos otros cambios”, dijo el presidente Abdo al arrancar su discurso y de esa manera confirmó que Eduardo Petta, deja de ser ministro de Educación, Nidia Romero, deja la Secretaria de la Mujer y Juan Ernesto Villamayor ya no es jefe de Gabinete.

“Ayer fuimos testigos de la manifestación pacífica de la ciudadania que se convoco para hacer sus reclamos. Paraguay, al igual que el resto del mundo vive días difíciles por la pandemia. Buscamos medidas desde el primer día..” apuntó

Luego el presidente dijo ser un hombre de diálogo y no de confrontación y que su compromiso era de escuchar a todos para rectificar el rumbo.

“Mi rol es servir a nuestro pueblo. Soy consiente de que la gente espera cambios. Nombraré nuevas autoridades en aras de la paz al frente de carteras como salud, educación mujer y gabinete civil. Seguiremos evaluando otros cambios. Estoy seguro que los nuevos pondrán el hombre sin mezquindades para servir a la patria y tendrán mi pleno respaldo”, señaló el presidente.

El presidente anunció que también en salud se dará un cambio, pese a que ayer tras la salida de Julio Mazzoleni, se nombró como interino de esa cartera a Julio Borba. También el primer mandatario se comprometió a que el Ministerio de Salud, hará los esfuerzos que sean posibles para garantizar insumos en tiempo oportuno con estricto respeto a los procesos vigentes.

Finalmente lamentó los incidentes ocurridos ayer en el centro durante la manifestación ciudadana. “La violencia merece toda nuestra condena. Expreso mi solidaridad con los heridos, no quiero paraguayos enfrentados. No necesitamos confrontación ni grietas sociales. Paraguay, en crisis sanitaria no necesita de marchas ni contramarchas sino de entendimiento y unidad. Llamo a todos los actores sociales para pensar en la vida de la población. El Covid es una amenaza real y debemos cuidarnos, lastimosamente no hay tratamiento efectivo. Incluso con las vacunas, la recomendación es en todo el mundo de cuidarnos” recomendó.