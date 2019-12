Si bien faltan 10 meses para las elecciones municipales, en el Frente Guasu persiste consenso total apoyar la candidatura de Jorge Querey a la Intendencia de Asunción. Sin embargo, no se cierra el debate a una posible alianza de toda la oposición.

El destape de la caja paralela en la Municipalidad de Asunción significó un hecho muy duro para todo el país, además de empañar la credibilidad institucional de los políticos en general.

Así lo interpreta el senador de izquierda Jorge Querey, quien considera que todavía no está en condiciones de hacer una evaluación completa del daño a la institución.

No obstante, en el Frente Guasu ya tienen la mente puesta en los comicios municipales y las estrategias para llegar con buenas chances a las elecciones

“Hay un consenso total respecto a la candidatura, no hay ningún desacuerdo y en principio no tenemos ninguna estrategia diferenciada”, comentó Querey en entrevista con Universo 970 AM.

Sin embargo, reconoció que al estar tan lejos de la fecha de las elecciones, el escenario se evalúa minuto a minuto, por lo que no se descarta discutir la unidad de la oposición alrededor de una sola candidatura para vencer al Partido Colorado.

“El ganar nomás no puede ser una opción única porque ya hemos fracasado y como conjunto político no es una cuestión de ganar nomás”, insistió.