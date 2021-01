El líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, consideró que el Partido Colorado es la reserva moral del Paraguay, más allá de que muchos no estén de acuerdo y busquen llegar al poder a través de la violencia.

Durante la inauguración de unidades de terapia intensiva en el Hospital Regional de Paraguarí, el expresidente Horacio Cartes reconoció la gestión del gobernador Juan Carlos Baruja y expresó que le llena de orgullo que la gente ya no tenga que viajar largas distancias para recibir asistencia.

“Guste o no, toda la familia colorada es la reserva moral de este país, me refiero a los que queman iglesias, campos y buscan esa agresión, llegar al poder a través de violencia. No hay otro partido que le dé más seguridad al país que la ANR”, afirmó Cartes.

En cuanto al movimiento Concordia Colorada, Cartes manifestó su satisfacción por los buenos resultados y sostuvo que ya superan lo esperado y que ya no sabe qué hacer.

El exmandatario destacó que el partido le dio muy buenos amigos a pesar de que se dice que en política no hay amistad.