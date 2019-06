El diputado Derlis Maidana confirmó que este mediodía se realizará la reunión de Honor Colorado en la residencia del expresidente Horacio Cartes, para definir la candidatura a la Mesa Directiva, para la cual dicho movimiento propone a Pedro Alliana, actual titular de la ANR.

Si bien hay conversaciones entre referentes de Añetete y de Honor Colorado, de momento no se tiene una respuesta oficial del movimiento oficialista, por lo que se busca acabar con la incertidumbre hoy mismo.

“Queremos saber hoy si el plan A que es lo de Pedro Alliana va a correr, y si no, tenemos que conversar con ellos (…), lo que no creo es que acompañemos a uno de Añetete si no sale lo de Alliana”, afirmó Madiana en entrevista con la 650 AM.

Reconoció que no es fácil pelear contra el oficialismo en cuanto a motivaciones como: ofrecimientos de cargos en binacionales y otras jugosas propuesta.

Las negociaciones para la Mesa Directiva incluyen a todos los cargos, es decir, Presidencia y vicepresidencias primera y segunda.