Peña dialogó con la 730 AM y se refirió a su posible precandidatura, su posibilidad de ganar, a las alianzas y fundamentalmente sobre sus cuestionamientos al gobierno de Mario Abdo y Hugo Velázquez.

Respecto a si preferiría un consenso político en torno a una sola candidatura colorada o ir a internas, Peña respondió: “En principio, internas. Creo que las internas dan mayor fortaleza al proceso democrático en Paraguay. Creo que el gran éxito que tuvo el Partido Colorado en las elecciones del 10 de octubre es a consecuencia de ejercer el voto de manera activa, de competir. Mi análisis es tremendamente positivo en cuanto a los resultados que se han dado tanto en número cuantitativo como cualitativo; renovación, gente joven, mujeres, creo que ha habido un cambio tremendo con este sistema electoral”.

Añadió: “Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que enfrentarnos por enfrentarnos. Soy un creyente de que la concordia no es una plataforma electoral, un movimiento electoralista; la concordia y la fraternidad deberían ser un estilo de vida al interior del Partido Colorado. Así ya lo decía Bernardino Caballero cuando fundó el partido. En ese sentido creo que de acá a diciembre del próximo año, cuando van a ser las internas, habrá espacio para llegar a consensos en varios distritos y regiones”.

ACUERDO CON VELÁZQUEZ

“Si vos me decís, ‘crees que es posible llegar a un consenso sobre la chapa con Hugo Velázquez’, te respondo que no. Él tiene sus intereses genuinos. Él claramente está orgulloso de la gestión que vienen haciendo con Mario Abdo y quieren continuarla. Yo he sido desde la conformación de su gabinete muy crítico, a pesar de que he apoyado proyectos. Soy asesor ad honorem de las bancadas de Honor Colorado en ambas cámaras y he acompañado las leyes de emergencia, los pedidos de inversión en infraestructura, pero también he sido muy crítico de la gestión y el comportamiento que ha tenido el presidente de la República ante los hechos de corrupción y eso obviamente no me puede poner en la misma línea que él”, explicó.

Afirmó: “Yo soy de una línea disidente, pero esa disidencia no me lleva a mí a ser simplemente un opositor en contra del gobierno. Porque este es un gobierno que de alguna me siento hasta responsable porque trabajé por él. Después de haber perdido en las internas, salí a pedir el voto por Mario Abdo, porque hasta ahora estoy convencido de que la alternativa de Efraín Alegre hubiese sido desastrosa”.

ALIANZAS

Respecto a posibles alianzas que se manejan desde el sector de Velázquez, Peña dijo que “no está de acuerdo con esa línea. Me gustaría ver primero con quien haríamos alianza, cuáles son los partidos con los que vamos a compartir el ideario que tiene el Partido Colorado. O sea, yo podría pensar el Partido Unace, que de hecho es un desprendimiento del Partido Colorado, pero más allá del oviedismo, yo no veo que nosotros podamos asociarnos con partidos que han promovido la inestabilidad, que han promovido la invasión de tierra”.

Ante la consulta de si esa unión podría darse con el Partido Patria Querida, señaló que más allá de algunas coincidencias, por ejemplo, en cuanto a la defensa de la propiedad privada, no hay manera de llevar adelante un proyecto donde la ANR deje de utilizar la Lista 1.

LA MEDICIÓN Y SU POSIBILIDAD DE GANAR

Santiago Peña manifestó que la medición de aceptación en torno a su candidatura ya se viene realizando desde hace meses. “Las mediciones y el hecho de que se pospuso las elecciones municipales y se acercó tanto a las generales, hizo que todos los candidatos a intendentes hagan las mediciones. Al mismo tiempo que medían su candidatura también median candidatura para la Presidencia, más todavía cuando el vicepresidente y Mario Abdo ya anunciaron que Hugo Velázquez es el candidato del oficialismo. Lo que se ve es una enorme diferencia, una aceptación muy importante sobre mi candidatura”, aseguró.

Consideró que “esto responde a varios factores, como por ejemplo los problemas de gestión de esta administración. Nosotros (gobierno de Cartes) de alguna manera tratábamos, más allá de los errores que pudimos haber tenido en el periodo pasado, de continuar la construcción de una gestión sobre resultados; una gestión que privilegia a la gente, principalmente a la más vulnerable, que promueva el crecimiento económico y la inclusión social. Teníamos un sentido de dirección demasiado claro. Nos fuimos a elecciones, el oficialismo como ha sido la constante desde el ‘89, siempre ha perdido en todas las elecciones. Nosotros cargamos con eso, la gente nos evaluó no por lo que hemos hecho, sino por lo que no hicimos, entonces eso es perfectamente natural”.

Acotó: “y cuando arranca esta administración, empiezan a encontrar problemas, el tema del acta secreta, el problema de gestión, la economía que no crece y automáticamente el electorado empieza a comparar con lo que había antes y lo que podría haber sido la continuación del gobierno pasado con mi candidatura como presidente de la República”. Puntualizó: “Entonces creo que eso de alguna manera ayudó a que quedemos en el pensamiento y la consideración del electorado, principalmente colorado, donde hoy hay una aceptación muy importante”.