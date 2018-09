Maria Esther Roa, de Ciudadanos Autoconvocados, indicó que en el caso de Carlos Portillo hay dos vías: la renuncia (el legislador dijo que no lo hará) y la pérdida de investidura. “Nos gusta que Portillo hay dicho que no renunciará, a nosotros nos encantan los desafíos. Estamos muy bien espiritual y físicamente. Es una chispa que él encendió. Mucha gente ya se llamó a solidarizarse con nosotros. Existen elementos suficientes para que puedan iniciar el proceso de pérdida investidura de Carlos Portillo”, dijo.

A su vez Liz Rodríguez, de la Comisión Escrache Ciudadano, comentó que no bajarán los brazos, así como no lo hicieron contra José María Ibáñez y Óscar González Daher. “Nosotros no vamos a parar. Portillo dice que no va a renunciar, pero se va y se refugia en Ciudad del Este”, refirió en charla con la 970 AM.

Ante esto, un grupo de ciudadanos acercará este lunes un pedido formal ante la Cámara Baja para que se proceda a aplicarle la pérdida de investidura.

Por su parte, el fiscal partidario del PLRA, Pedro Candia, indicó a la misma emisora que desde febrero está pidiendo que el legislador Carlos Portillo sea sacado de las filas liberales tras la divulgación de audios del congresista, para obtener un fallo favorable para una ciudadana.

Refirió que se retrasó el caso y que en breve se conformará de vuelta el tribunal que debe atender el planteamiento realizado contra el político.