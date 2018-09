Aunque declinó extenderse en detalles y contactos que mantuvo en las últimas horas con su marido, la mujer se focalizó en la “traición” que, según ella sufrió el legislador de Colorado Añetete por parte del jefe del Ejecutivo.

“Es muy triste lo que está pasando con Ulises, hasta ahora no lo puedo asimilar. Lo que más me entristece es que me siento traicionada por el presidente Mario Abdo Benitez, porque el sabe que Ulises le ayudó en todo este tiempo y no lo abandonó aquí en Alto Paraná”, señaló la cónyuge de Quintana a la emisora Ñandut

“Ulises fue el que levantó a Roberto González Vaesken (gobernador de Alto Paraná) a ganar, ganando el corazón de la cada uno. Como si el (Mario Abdo) no sabe y no entiende que es una persecución política” , remarcó Mirtha Fariña.

LA “EXTRAÑA” MUJER

La esposa del diputado Quintana no opinó sobre la “extraña” mujer que visitaba oeriódicamente a su marido en el lujoso departamento que ocupaba el legislador, sobre la avenida Santa Teresa, en la capital.

Según los intervinientes (fiscalía y policía) que realizaron el allanamiento en búsqueda del congresista prófugo, una mujer moraba ocasionalmente en el mismo departamento, conforme datos proveídos por el servicio de recepción y seguridad del edificio.

“Se tiene su imagen del circuito cerrado. Periódicamente iba al departamento del diputado, pero no se puede dar detalles para preservar la investigación, de todos modos se hizo la pesquisa correspondiente en el domicilio fijo de la mujer, para comprobar si el parlamentario estaba en el lugar”, explicó a HOY una fuente ligada a la policía.