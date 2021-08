El exministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, fue una figura que cobró notoriedad durante la era Cartes al salir a dar la cara ante alguna situación que se generaba. Consultado por la radio 650 AM sobre qué opina del completo silencio de las actuales autoridades, respondió que “la cabeza es la que no funciona. Yo salía a dar la cara porque tenía instrucciones de lo que tenía que hacer, el presidente se ocupaba de los problemas”.

Sostuvo que en un gobierno serio no se debe permitir que se impida el tránsito y que no puede seguir en el cargo un Ministro del Interior si se dan más de 10 días con cierre de rutas.

“El chantaje de los camioneros tiene todo el viso de ser una articulación política porque no quieren formalizarse. Me llama la atención que hace rato el Presidente de la República debía cortar con esto y dejar en claro que no va a negociar bajo chantaje”, argumentó.

“Gobierno flaco, flojo, pereri. Está todo mal, la cabeza no funciona”, arremetió el empresario y político en otro momento.

Además de eso, Leite indicó que el propio Gobierno es cómplice de la irregularidad y que el presidente Mario Abdo forma “parte del plan Cachito (Salomón)”, el titular del Senado que se alió con la oposición. “Marito le entregó al Senado el control del país para que no lo echen”, arremetió.

“Los liberales están callados, los del PDP son cómplices y los del Frente Guasu son los actores. Si hoy llega el juicio político al Senado, no va a correr. Entonces Marito nos está desangrando para cumplir con su pacto con quienes quieren destruir el modelo del trabajo, propiedad privada, y nos quieren instalar un modelo que fracasó en Argentina, Venezuela y Cuba; destruir el aparato productivo es como suicidarnos como país”, indicó.

Leite comentó que desde el periodo de transición, la actual administración ya fue de mal en peor. “No la pegaron una, la tendencia de este gobierno es que nos van a dejar fundidos”, alertó. “Ayer salió una encuesta que dice que 8 de cada 10 paraguayos están disconformes con el Gobierno de Mario Abdo”, agregó.

“Si es que (Marito) se va a ir, que se vaya ya, y si se va a quedar, que haga cambios en su Gabinete y se deshaga de los zurdos, que coloradice la función como dijo que iba a hacer. Todo el peso político de sus actuaciones cae sobre la ANR, se genera la campaña ANR nunca más, pero las decisiones de este Gobierno las tomaron personas que no son coloradas”, puntualizó.