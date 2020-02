Días atrás, el expresidente de la República y actual director del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, se excusó de no haber participado de los encuentros impulsados por los exmandatarios en la búsqueda de la unidad colorada, al considerar que él no es un jubilado de la política y que se encuentra en el poder actualmente.

Este calificativo no cayó nada bien. Uno de los autodenominados “osos blancos”, el expresidente Juan Carlos Wasmosy, calificó de déspota a Nicanor durante una entrevistada dada en la noche del domingo en el programa Cara o Cruz (Unicanal).

“Díganle a Nicanor que jubilado es el que hizo algo, el que trabajó, por eso lleva el premio de ser jubilado. El que no hace nada como él, un inútil e incapaz, por su ambición personal hizo caer al Partido Colorado, lógicamente no puede ser jubilado. Debe estar zapateando para limpiar su imagen, pero no lo va a lograr, pero el paraguayo sabe que él fue el mariscal de la derrota de nuestro partido”, lanzó como un misil.

Wasmosy señaló en la ocasión que se anima a debatir públicamente con Duarte Frutos.

#COCPY |

Unidad Colorada.



"Jubilado es el que trabajó. El que no hace nada como Nicanor Duarte, un inútil e incapaz, no puede ser jubilado. Nicanor fue el mariscal de la derrota de nuestro partido" | Juan Carlos Wasmosy (ex pdte de la República). pic.twitter.com/eBuUhVgdWW — Cara o Cruz (@caraocruzpy) February 17, 2020

A su vez, el también exmandamás Luis González Macchi arremetió contra Nicanor, sobre quien dijo que es habilidoso para obtener beneficios personales. Recordó que supo ubicarse como ministro de Educación durante su administración y siguió en la de Wasmosy.

“Es tan habilidoso ese señor, pero para provecho propio. ¿Qué lo que hizo Nicanor? Cayó el Partido Colorado del poder después de tantos años (tras su mandato), eso lo que hizo”, disparó.