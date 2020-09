El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) dijo que no comparte que se plantee una pérdida de investidura o desafuero de Rodolfo Friedmann, al alegar que el mismo no es un senador electo ni proclamado, por lo que es un ciudadano común.

El senador liberal Fernando Silva Facetti mencionó a la radio Universo 970 AM que no comparte ni la pérdida de investidura ni el desafuero del legislador oficialista Rodolfo Friedmann, porque no lo considera su colega.

“Yo sostengo que no se puede, porque un acto nulo no puede derivar en otro procedimiento nulo. Hay dos senadores que no fueron electos ni proclamados. No tienen la investidura o inmunidad. No están sus nombres en la resolución del TSJE. Tenemos dos senadores que no son senadores, están usando sus bancas por resoluciones administrativas que no corresponden”, dijo.

El congresista indicó que en el caso de plantearse una de las dos opciones contra Friedmann, evitará votar a favor o en contra, para no formar parte de un acto que considera inválido.

“No se puede subsanar una irregularidad con otra. No me parece que esté bien seguir con el circo que comenzó hace tiempo. Está muy mal lo que pasó”, alegó Silva Facetti.