El secretario paraguayo del Comité Ejecutivo de la Entidad Bina­cional Yacyretá, Raúl Silva Busto, salió al paso de una publicación del diario La Nación respecto a un operativo de inteligencia que realizaría desde Mburuvicha Róga contra los opositores del gobierno de Mario Abdo Benítez.

En charla con la 650 AM, el funcionario mencionó que le causó sorpresa la publicación periodística. “Desconozco absolutamente de dónde sale esta falacia del pyragüereato como le dicen. No hay absolutamente rigor en esa información. Desconozco el origen y la intención de esto. No se ajusta a la verdad”, dijo.

Alegó que recién terminó su carrera de Maestría en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) y que la tesis elaborada para acceder al título fue un programa de especialización en inteligencia estratégica. No obstante, reiteró que esto fue con fines académicos.

“Realmente es una fantasía e imaginación. Es sorprendente este artículo porque nada de ello se ajusta a la verdad. Al periodista que publica lo invito a conversar conmigo, le voy a dar todas las respuestas. Yo soy funcionario de EBY, esto me lleva muchas horas, estoy 12 horas al día acá en la binacional, tengo mucho trabajo. No tengo oficinas en otras partes”, insistió.

Silva Busto indicó que desconoce que exista un grupo de WhatsApp denominado “Los pitbull”, donde supuestamente están los miembros del Partido Democrático Progresista (PDP) que forman parte del Gobierno y que ya son famo­sos por “ no ver” los hechos de corrupción en Petropar y otros entes que supuestamente ten­drían que controlar.

Sin embargo, sí confirmó que “es un hecho público y notorio que hay un grupo de exfiscales, como Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, Eduardo Petta, Emilio Fúster, René Fernández, que forman parte del Gobierno, en oficinas en lucha contra la corrupción, el contrabando, las drogas. Ellos encabezan unidades del Gobierno”.

Consultado sobre qué pasaría si uno de ellos detectara cuestiones puntuales contra los considerados “enemigos del gobierno”, respondió que las autoridades citadas deben hacer un trabajo coordinado entre los estamentos de inteligencia. “Negar eso sería un absurdo”, aseguró.

Por otra parte, el funcionario también negó que haya hablado con otras personas sobre su intención de instalar un puesto de inteligencia, ya que el medio periodístico menciona testimonios de los que no habrían aceptado su propuesta de formar parte de su selecto equipo de control paralelo. “Se inventa una teoría, una historia, no sé con qué objetivo. No tengo ningún tipo de vinculación con este tipo de operativos montados. No se ajustan a la verdad las publicaciones”, resaltó.

Así también, el entrevistado negó que se hayan adquirido nuevos aparatos de “escuchas” para el Gobierno. Afirmó que ni siquiera llegó a escuchar que el oficialismo o su jefe Nicanor Duarte Frutos tengan la intención de hacer ese operativo de vigilancia contra sus opositores. “No tengo ningún tipo de vinculación con un operativo de esta naturaleza“, acotó por último.

Vale recordar que Giuzzio dejó de pertenecer al PDP para fundar el movimiento “Somos Paraguay”, nucleación donde se llegó a candidatar el exfiscal Fúster.