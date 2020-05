Miguel Cuevas solicitó un permiso especial para someterse a atenciones odontológicas fuera de la Agrupación Especializada. La justicia no le niega acceder al tratamiento pero lo hará dentro del establecimiento policial donde guarda reclusión.

El Juzgado Penal de Garantías, a cago de Yoan Paul López resolvió disponer de atenciones odontológicas para el ex diputado dentro del local ubicado en Tacumbú.

A pesar de observar las necesidades sanitarias de Cuevas y no negar ese derecho básico al mismo, la mismas no obstante no son válidas para que abandone la Agrupación.

Miguel Cuevas está preso y procesado por enriquecimiento ilícito. Está privado de su libertad desde agosto del 2019 y se le fueron rechazados dos pedidos de revisión de pena.