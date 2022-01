Por La Nación.

“Participé de un almuerzo por fin de año con Horacio Cartes y Santiago Peña, mi cargo administrativo es totalmente político y mi función auditable y a disposición de la ciudadanía, soy colorada y el encuentro era con gente de mi movimiento. La gente tiene que juzgar a uno por su trabajo en la función que cumple y no por tomarse fotos con figuras políticas”, mencionó.

Las declaraciones de Peralta surgieron principalmente tras recibir críticas por parte de usuarios en las redes sociales quienes argumentaron que la funcionaria del ente electoral supuestamente no mantendría una postura objetiva en el puesto considerando que tiene a su cargo el padrón nacional.

Las declaraciones de Peralta, surgieron mediante un comunicación con la radio Universo 970 AM. “Se tiene que ver el manejo del Registro Cívico Permanente, que también fue reconocido por la OEA. Prefiero que me llamen hurrera, que significa estar apasionada por un ideal, un objetivo, antes que me llamen de corrupta. Mis gestiones públicas son verificables y transparentes”, dijo.

Finalmente, la dirigente colorada se refirió sobre la propuesta de pugnar por una banca en la Cámara de Senadores. “Sea hombre o mujer, uno tiene que ganarse el cargo a pulso, todos tenemos las mismas oportunidades. En política lo único que vale es la trayectoria y la postura”, puntualizó.