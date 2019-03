El ministro Eduardo Petta negó que se crea como un emperador, tal como lo calificó el senador Silvio “Beto” Ovelar por no recibir a los integrantes del oficialismo.

En charla con radio Ñanduti, el Secretario de Estado respondió a la polémica declaración de su excompañero en el Senado, el legislador Silvio Ovelar, quien dijo que el ministro se creía un emperador tras subir al cargo.

”No (me creo emperador), soy un trabajador, me asignaron una tarea, la de transformar la educación en mi país”, dijo y aseguró que recibe el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Petta señaló que el mandatario le recomendó mantener el status quo y que el ambiente sea agradable en la importante cartera de Estado.

“No es nada agradable su expresión, pero no maneja los cambios que se están haciendo para mejorar la educación”, afirmó. “Es la imprudencia de un presidente de un Congreso, no es poca cosa referirse a un ministro. No veo como una expresión favorable a este proceso de transformación”, comentó.

Acusó que recibe fuertes presiones para cambiar a directores y supervisores que no responden al oficialismo, pero prometió que él no apostará a la tradición de “contar con un caballito de batalla” para conseguir un cargo y garantizó que mantendrá a aquellos que hacen bien su trabajo, independientemente al grupo político que integren.

“Conozco plenamente ese ambiente donde está Beto (por el Senado). Si me dice que está preocupado porque ve colegios sin rubros o falta personal y que le gustaría reunirse conmigo para preparar un proyecto de ampliación presupuestaria, yo con gusto iré a su despacho”, puntualizó.