El senador Juan Carlos Galaverna, confirmó que ya no se presentará a cargos electivos desde el siguiente período. Sin embargo, sostuvo que no se alejará de la actividad política.

“He tomado la decisión de no presentarme ya para cargos electivos”, anunció el senador colorado Juan Carlos "Calé" Galaverna, en comunicación con Ñandutí.

No obstante, indicó que su decisión de no presentarse a cargos electivos, no significa que se alejará de la política.

“No es que no quiera seguir, pero a mi edad quiero priorizar otras. No voy a dejar de hacer política, pero quiero más tiempo para dedicarme a los míos”, agregó.

Asimismo, mencionó que al estar vinculado a un cargo electivo, le genera privaciones familiares y afectivas a esta altura de su vida.. “Debo reconocer que la maquinaria ya se resiente. 72 pirulos ya estoy por cumplir”, subrayó.