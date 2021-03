Si bien tiene la lapicera, Mario Abdo Benítez perdió autoridad y demostró ser una persona irresoluta que no sabe cómo lidiar con la situación, según el legislador de Honor Colorado, Sergio Godoy.

Consideró que en un escenario de juicio político, que pese a haber sido rechazado sigue latente, el presidente debería salir a dar la cara y sin embargo, se esconde y se encierra en lugar de conversar.

“El Gobierno de Mario Abdo está perjudicando al país y a los ciudadanos, pero está también mandando a la B al Partido Colorado”, expresó Godoy en entrevista con el programa Tempranísimo por el canal Gen.

Agregó que pese a esto, la ANR podría tener buenos resultados en los comicios municipales, pero que representará una falsa sensación de seguridad y un engaño, pues las elecciones generales serán extremadamente complicadas.

“Estamos cavando nuestra propia fosa en el Partido Colorado y va a ser muy difícil revertir”, advirtió Godoy, aunque aclaró que en la oposición tampoco existe una propuesta electoral interesante.

Al margen de la responsabilidad de Abdo en esta crisis, Godoy admitió que también existe una cuota de culpabilidad en el Congreso, con los aumentos salariales asignados tanto para legisladores como para funcionarios.

“En julio o agosto del año pasado, uno de mis asistentes me llamó y me dijo que quería un aumento y le dije, esperá un rato, estamos en plena pandemia, en el sector público se está trabajando menos pero con el salario integrado, no puedo plantear eso”, relató.

Tristemente su oposición no bastó pues paralelamente ya se estaba gestando un incremento “irracional e injustificable” que finalmente se concretó.