En entrevista con radio Universo 970 AM, Fernando Silva Facetti habló sobre los últimos cambios realizados por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en su gabinete.

Respecto a la designación de Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería, indicó que “toda la artillería” se concentra en su figura, por ello espera que pueda desempeñar una buena labor y que “al menos sea un buen administrador”.

También hizo mención sobre la falta de experiencia y conocimiento de Friedmann en el rubro y señaló que “estará entre tres a cuatro meses de curso intensivo para saber dónde está sentado realmente”.

El parlamentario cuestionó al jefe de Estado por el nombramiento de una persona que no posee experiencia en el área y que tampoco cuenta con nociones técnicas suficientes. “Él (Mario Abdo Benítez) toma decisiones no apropiadas y pretende que no haya quejas sobre eso. Nadie discute si es potestad o no del presidente nombrar para uno de los cargos más técnicos del país a una persona que no terminamos de enterarnos si es que terminó el colegio o no, el tema es la expectativa de la gente de tener a alguien que venga con soluciones, que tenga iniciativa”, indicó.

Silva Facetti recordó que ministerios como los de Agricultura o Hacienda, entre otros, “son ministerios técnicos” que requieren de personas con preparación y manejo del rubro, lo cual en este caso no se cumplió con el nombramiento de su excolega.

“El presidente no quiere que se le critique, pero es imposible no criticarle”, afirmó el senador liberal.

A su parecer, la designación de Friedmann fue como un premio “a la conducta de lealtad” que tuvo siempre con el presidente Mario Abdo Benítez, pero al costo de una antipatía por parte de la ciudadanía.

“Marito de la gente está cada vez más lejos”, puntualizó.