El legislador Walter Harms (Honor Colorado) cuestionó la idea de su colega Kattya González y un grupo de congresistas de sesionar en la Cámara Baja luego del encuentro en el Senado cuando se trate el desbloqueo de listas sábana.

“Hay una competencia de populismo y presencia mediática, que ya raya lo ridículo. No hay que caer en populismo, de cada uno ser el padre de la criatura y hacer el ridículo. No creo que sea el camino correcto porque somos muy informales. No estoy de acuerdo con la ligereza con que se pretende tratar, vamos a ser medianamente serios”, remarcó en charla con la 970 AM.

Según la idea de González, la Cámara de Diputados puede convocar una sesión extra el jueves 25 de abril inmediatamente después de la ordinaria de la Cámara de Senadores, para tratar el desbloqueo de listas.

En el Senado existen varios proyectos de ley al respecto, uno presentado por Paraguayo Cubas, otro por el Poder Ejecutivo y uno por la Comisión de Reforma Electoral, entre otras propuestas similares.