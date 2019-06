“La campaña del coloradismo unido no debería ser sorpresa, que hoy trabaje con el coloradismo unido, porque no gané con Efraín Alegre que tenia otro proyecto”, respondió Villamayor cuando le abordaron sobre las coincidencias y acercamientos que hubo al interior de la ANR, entre los grupos Añetete y Honor Colorado.

El titular del interior señaló que la política de enfrentamiento y obstrucción que plantean los partidos opositores, es parte de la práctica criolla, que no es lo deseable pero hay que convivir con ello.

“No me puedo quejar que traten de votar en contra del proyecto del Ejecutivo, nuestra política se funda muchas veces en la destrucción. No creo en esa variable de la destrucción pero otros si, yo no puedo aceptar pero hay que tener flexibilidad para entender la situación”​, agregó el titular del Interior.

A pesar de eso -agregó- la idea es trabajar los proyectos uno a uno, de manera a enfrentar los problemas y plantear soluciones.

“Tenemos que seguir trabajando proyecto por proyecto, creo en la madurez del Congreso para saber qué está bien y qué está mal, y me encantaría que sea apoyado porque un proyecto esté bien y no por tener un tinte político”, concluyó.