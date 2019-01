El expresidente Duarte Frutos fue duramente criticado en los últimos días por el uso discrecional de los recursos de la binacional, para captar dirigentes de distintas jerarquías y proyectar desde ahora la campaña partidaria y las municipales del 2020. En ese sentido, la EBY se convirtió en el nuevo PC político; despilfarran los recursos de la entidad con fines meramente electoralistas.

Contrariamente a los hechos, el concejal con permiso y asesor del presidente, Centurión, en conferencia de prensa en Palacio de López, negó que haya habido alguna intención de copar la Junta de Gobierno a través del vicepresidente, Darío Filártiga, y aseguró que “Colorado Añetete jamás va a buscar trepar por la ventana al liderazgo partidario. Somos demócratas y a través de las elecciones vamos a ocupar la Presidencia del partido”, dijo.

Aunque señaló que Duarte Frutos ya afirmó que no pretende ser candidato a la Junta de Gobierno, fue en este momento –y sin que nadie se lo pregunte- en el que se le ocurrió hablar del expresidente, quien, por instrucciones de Abdo Benítez, “está haciendo un brillante trabajo desde la entidad binacional, con una línea de acercamiento a los sectores vulnerables y populares. Utilizar el patrimonio de la entidad binacional para beneficiar a los sectores más vulnerables, yo creo que es hacer patria”.

Justamente esa utilización de los recursos de la EBY es lo que merece la crítica de un gran sector de la ciudadanía, que pide que Nicanor sea despedido de la hidroeléctrica, pero, según Centurión, lo hace obedeciendo instrucciones del presidente de la República.

Siguió hablando del expresidente, a quien definió como “una figura emblemática, muy fuerte al interior del partido”, si bien dijo que “nos ha afirmado de manera privada, inclusive, que no tiene la intención de ser presidente del partido. Existen otros actores como el presidente del Congreso (Silvio Ovelar), una figura joven, una figura que se está fortaleciendo con el paso del tiempo. Él tiene interés. También hemos escuchado a alguien que representa una historia, a uno de los grandes defensores de la línea doctrinaria de nuestro partido, como Juan Carlos Galaverna”.

En cuanto a las denuncias que existen en contra del director de Itaipú, José Alberto Alderete, Centurión dijo que “los agentes públicos estamos expuestos, no solamente a ser denunciados, ser interpelados, varias veces difamados; sin embargo, esta es una cuestión particular que se está dando y él es el indicado para dar una respuesta con respecto a esas denuncias”.

Otro punto que se le consultó fue el tema de las elecciones municipales y respondió que “el municipio de Asunción es un gran desafío. No solamente un desafío político, sino para todos los asunceños, de recuperar la intendencia municipal para el Partido Colorado”.

“Hoy se ha demostrado y ha caído aquel pensamiento que desde el sector político todo está mal pero sin embargo, desde el sector apolítico se pueden hacer bien las cosas. Mario Ferreiro es un claro ejemplo de que el sector de las figuritas, de la gente de la televisión, que simplemente cae bien a través de la vista, es un fracaso muchas veces porque hoy el gobierno municipal de Asunción claramente ha fracasado con Ferreiro al frente”, concluyó.

DICE QUE NO SERÁ CANDIDATO, PERO…

Mientras hace campaña alevosa con los recursos de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos sigue repitiendo que no será candidato a la Presidencia de la Junta de Gobierno. Eso sí, tampoco quiere que lo sea Horacio Cartes, a quien desafió directamente diciendo que el líder de Honor Colorado no tiene las condiciones para un desafío electoral de esta naturaleza, porque a él “le gusta más el fútbol”.

Lo cierto es que Nicanor es tan cambiante, que ya nadie le cree demasiado, porque nunca se sabe qué es lo que finalmente hará. Por ejemplo, una vez que dijo que no quería ser presidente de la ANR, añadió que, en el caso de que Cartes se presente, allí él lo pensaría. Lo que parece muy evidente es que, mientras dice no tener interés, hace una abierta campaña proselitista, no solamente con los recursos de Yacyretá, sino atacando a HC, convencido de que ese será el pasaporte que lo convertirá en candidato del presidente Abdo Benítez y de Colorado Añetete.

Por ahora, Nicanor no va a ser candidato en las internas coloradas del año próximo, a no ser que se postule Cartes por Honor Colorado, y a no ser que el abdismo lo escoja como el adecuado. O sea, cualquier cosa puede pasar.