Jorge González, gerente de ventas para América de HMD Global, hogar de los teléfonos NOKIA, mencionó en entrevista con Hoy Digital cuáles son los planes de HMD Global para el Paraguay y así marcar presencia de vuelta.

¿Cuáles son los planes de HMD Global para Paraguay?

"En HMD Global buscamos contribuir a la democratización de la tecnología y a la reducción de la brecha digital, misión que se ha vuelto, hoy, más importante que nunca. Consideramos que, sin importar el presupuesto de las personas, todos deberían tener oportunidad de acceder a la mejor tecnología posible. Así lo estamos demostrando con el lanzamiento del nuevo Nokia 1.3 en Paraguay, un equipo a precio accesible con algunas características y funcionalidades que están muy por encima de su gama, como el botón dedicado para Asistente de Google, el tamaño de su pantalla, y sobre todo, el hecho de que se mantendrá actualizado por más tiempo", dijo.

Tenemos entendido que tenían una agenda repleta de nuevos lanzamientos para esta región del continente, ¿cómo configuraron esos planes en el escenario que estamos viviendo hoy?

Como todas las compañías, HMD Global ha tenido que adaptar sus planes a la coyuntura sanitaria que se vive en la región y en todo el mundo. Sin embargo, nuestro compromiso con la región y con Paraguay sigue intacto. Ahora mismo estamos presentando el Nokia 1.3 y tendremos más novedades en los próximos meses.

A inicios de este año ya han presentado un nuevo móvil en Paraguay, ¿qué aceptación ha tenido el Nokia 2.3 y cuáles son las expectativas que tienen con este nuevo lanzamiento, el Nokia 1.3, que también es un equipo de gama de entrada?

Con los lanzamientos realizados hasta ahora en Paraguay hemos tenido una muy buena respuesta en el mercado paraguayo, cuyos consumidores han podido comprobar la experiencia de contar con smartphones con Android puro, seguro y siempre actualizado, algo que marca uno de nuestros principales diferenciadores frente a nuestros competidores en especial si pensamos en la gama de entrada.

¿Cuáles son las características más sustanciales entre estos dos modelos?

· Pantalla - El Nokia 1.3 ofrece una experiencia visual excelente incluso en ambientes de mucha luz, con un brillo de 400 nits, y con una pantalla HD+ de borde a borde de 5.71’’.

· Mejores fotografías - Con el Nokia 1.3, se pueden lograr impresionantes fotos, incluso en condiciones de poca luz, gracias a su tecnología de fusión de imágenes por IA y a otras características que difícilmente se encuentran en un smartphone tan asequible. Además de una cámara trasera de enfoque automático de 8MP con flash LED, el Nokia 1.3 viene con una cámara frontal de 5MP y aumento de brillo, para elevar el nivel de las selfies.

· Camera Go - El Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que cuentan con Camera Go, tecnología desarrollada por Google para ayudar a las personas a capturar el momento exacto, sin preocuparse por la velocidad o el almacenamiento. Aporta funciones como el Modo Retrato y ayuda a medir en tiempo real la cantidad de espacio de almacenamiento de fotos y videos que queda, para liberar ese espacio, y que nunca se pierda una sola toma.

· Mayor eficiencia - Con Nokia 1.3, las personas pueden aprovechar al máximo sus planes de datos con potentes funciones de ahorro que permiten elegir qué aplicaciones usan tus datos y cuándo. Por ejemplo, con YouTube Go, los usuarios pueden disfrutar de programas o videos mientras se encuentran en movimiento; elegir la calidad de reproducción e incluso descargar videos para verlos sin conexión más tarde y sin cargo adicional. Por otro lado, Gallery Go ayuda a identificar, organizar y editar imágenes en tu galería de manera más rápida, incluso estando offline. Nokia 1.3 es uno de los primeros smartphones que integran esta funcionalidad. Con Google Go -integrado con Google Lens- se puede escanear y traducir texto en cuestión de segundos. Por último, Nokia 1.3 es el primer modelo de la serie 1 que integra el botón de Asistente de Google que permite agendar citas, hacer preguntas o encontrar algún dato, con solo un toque y el uso de tu voz.

· Diseño Nórdico - El Nokia 1.3 combina su elegante frente de cristal con una carcasa trasera con acabado de nanopartículas en 3D, durable y de terminaciones sólidas.

· Android 10 (edición Go) - Incluye una nueva forma de encriptación que ofrece el mismo nivel de seguridad de datos que cualquier dispositivo Android, sin comprometer el rendimiento. Con aplicaciones más pequeñas, más espacio de almacenamiento y más control sobre cómo se almacena su contenido, Android 10 (edición Go) ayuda a ahorrar espacio. Además, Nokia 1.3 estará listo para Android 11 (edición Go) y recibirá parches de seguridad mensuales garantizados durante tres años y actualizaciones del sistema operativo durante dos años como parte de la promesa de ofrecer una experiencia que es cada vez mejor.

¿Qué le permite a la empresa presentar equipos que combinan diseños, tecnología y prestaciones tan interesantes como las que tiene el nuevo Nokia 1.3, a costos tan asequibles. En Paraguay, ¿el Nokia 1.3 cuesta menos de USD 100?

Creemos que todas las personas deberían poder acceder a tecnología innovadora, sin importar cuánto puedan invertir en un smartphone. Nuestra principal motivación es contribuir a la democratización de la tecnología. Con el Nokia 1.3, por ejemplo, presentamos una serie de innovaciones que permiten a los usuarios mejorar su día a día, sin dejar de ser fieles a nuestras raíces finlandesas, combinando rendimiento, funcionalidad y diseño. El Nokia 1.3 está desde 630.000 guaraníes; es decir, poco más de USD 90.

Vemos que en estos nuevos lanzamientos hay un esfuerzo de la marca por hacer más seguros y perdurables los equipos, ¿cómo pueden estar seguros de que van a mantener esta promesa y sobre todo nos gustaría saber si esto es así para todos sus móviles o solo para los de gama de entrada?

Con la familia de smartphones Nokia buscamos cambiar el paradigma de consumo de la industria. No estamos enfocados solo en las especificaciones técnicas, sino en la experiencia a lo largo del ciclo de vida de un dispositivo, una experiencia que, en el caso de los smartphones Nokia, es cada vez mejor. Tenemos el compromiso de mantener actualizados nuestros equipos con las últimas innovaciones de Google en todo nuestro portafolio, sin importar el nivel de precio.

¿En cuánto tiempo considera que tendremos en Paraguay toda la artillería de modelos y equipos de la marca, incluyendo a aquellos de primera línea en cuanto a diseño y tecnología se refiere?

Tenemos un plan estratégico para ir presentando todos nuestros modelos para los diferentes segmentos. En Paraguay, la compañía, apuesta por aumentar su participación en el mercado con equipos para los diferentes segmentos, con foco principal en las gamas media y de entrada porque es donde vemos una mayor oportunidad de mercado.

Teniendo en cuenta la competitividad que existe en el mercado tanto a nivel mundial como local, ¿cuál es el factor diferencial que destaca a los modelos de la marca y qué podría convertirse en el valor agregado para captar la atención del público?

Definitivamente, nuestro principal diferenciador es nuestro acuerdo único con Google, que nos permite ofrecer hasta dos años de actualizaciones de sistema operativo y hasta tres años de actualizaciones de seguridad mensuales, desde la gama de entrada. De acuerdo con estudios de Counterpoint Research, ningún otro fabricante puede ofrecer esto. Además, el hecho de ofrecer una versión pura de Android, sin capas de personalización ni bloatware, nos permite también ser los más rápidos en traer las actualizaciones liberadas por Google.

Ofrecemos una experiencia que genuinamente se pone cada vez mejor. Esto se suma al diseño y calidad que las personas esperarían de un teléfono Nokia.