Los clásicos no pasan de moda ni quedan a un lado por los nuevos estilos de música, y es así como dejó demostrado la banda estadounidense más importante de la historia del rock: Guns N’Roses.

Y es que recientemente, uno de sus épicos videos que sigue causando furor en las nuevas generaciones alcanzó el billón de vistas en la plataforma de YouTube.

Se trata de November Rain, la canción que en el 2017 promedio 560.000 pinchazos diarios, y que hace poco volvió al top 10 de la lista Billboard 200.

Sin embargo, la cosa no queda aquí, ya que la banda norteamericana cuenta con otros videoclips que podrían alcanzar los 1.000 millones de visitas próximamente. De este modo, podemos encontrarnos con temas como "Sweet Child O' Mine", que ya atesora 692 millones, "Do not Cry" con 471 millones y "Estranged" con 111 millones de vistas también.

Dejando al margen el récord de la banda en Youtube, el álbum de debut de Guns N’Roses, "Appetite for destruction", regresó recientemente al top 10 de la lista Billboard 200. Algo que consigue más de 29 años después de su lanzamiento en 1987.