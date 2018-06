Desde que la comunicadora expresó que está a favor del aborto y celebró el avance de proyecto de ley en Argentina, en redes sociales y un gran número del sector provida cuestionaron su posición siendo que Menchi es figura fuerte de Teletón.

Tanto los internautas como los conservadores sugieren que Barriocanal sea apartada de la fundación y recurrieron a una campaña virtual para que el pedido sea escuchado.

Por otro lado, Andrés Silva conversó en Radio Ñandutí y habló acerca de la postura dividida de la figura de Menchi Barriocanal al frente de Teletón.

“Siempre estamos abiertos a escuchar a la gente, y sobre todo cuando hay voluntad de conversar de manera respetuosa sobre hechos reales y concretos”, aseguró Silva.

Asimismo, añadió que desde la fundación siempre se manejan con mucha apertura y transparencia para invitar al diálogo.













“En relación en este caso en concreto entiendo que hay algunas personas o sectores que no entendemos bien de dónde vienen, y creemos que hay algunas cuestiones mezcladas que están planteando”, dijo además.

En ese contexto, dijo que la postura de Menchi, desde un principio, sobre el aborto responde a la necesidad de buscar alguna solución legal para las muertes clandestinas. A diferencia de lo que se instala en redes: “Ella no está a favor del aborto en personas que tienen algún tipo de capacidad”.

No obstante, Silva aseveró que este debate no atañe a Teletón pues los objetivos de la fundación son totalmente diferentes a este tema social que mantiene dividida a la sociedad.

“Nosotros nos encargamos de trabajar en servicios de rehabilitación y procesos de inclusión”.

Menchi Barriocanal embajadora? de @UNICEFParaguay En qué momento abandonó sus compromisos con los niños!?pic.twitter.com/LOkfC8XGqd — Benjamin Mill (@e_guata) 26 de junio de 2018





“RESPETAMOS LA DIVERSIDAD DE OPINIONES”

Por último, Andrés aseguró que este debate no es motivo real para separar la figura de la comunicadora de Teletón ya que mantienen un respeto a la libertad de expresión: “Nosotros respetamos la diversidad de opiniones que es un derecho constitucional que tienen todos los paraguayos. No decimos a las personas sobre qué pensar, qué hacer o no hacer”.

“Yo creo que todas las personas tienen derecho a participar, sobre todo en una organización que es tan compleja. Incluso hay gente que nos plantea echar a los voluntarios que piensen diferente”, dijo finalmente Silva, y agregó que esa opción iría en contrapartida de la esencia de Teletón.

“Nosotros nos movemos a favor de la inclusión”, cerró.