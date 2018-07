El presidente electo Mario Abdo Benítez confirmó ayer la designación de la ingeniera forestal Cristina Goralewski (27) como futura titular del Instituto Forestal Nacional (Infona) durante su gobierno.

En entrevista con Radio Nacional del Paraguay, la misma dijo sentirse contenta y emocionada con esta oportunidad, siendo un gran desafío en su carrera profesional.

Según relató, el lunes pasado varios representantes de la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) le comentaron que tenían pensado proponer su nombre en una terna al presidente electo, lo cual ella finalmente aceptó, confirmándose posteriormente su designación.

Goralewski contó que ya desde joven viene trabajando en todo lo que respecta a la reforestación, dedicándose en el ámbito profesional al rubro de la yerba mate. Actualmente, la misma se desempeña como directora ejecutiva de la empresa Matelandia S.R.L. y cursa una maestría en Gestión de Agronegocios.

En la ocasión, señaló que una de las preocupaciones de Mario Abdo Benítez es el drama de la deforestación en nuestro país, por lo que mostró tener un interés especial en la producción forestal y la reforestación. “Esos dos ejes son los que vamos a trabajar”, precisó a la 920 AM.

Entre algunas de sus propuestas de la futura titular del Infona se encuentran la reforestación de especies implantadas y especies nativas en suelo paraguayo, de manera a intentar contrarrestar los efectos de la tala indiscriminada de árboles, además de un catastro forestal a través de imágenes satelitales para realizar un monitoreo y seguimiento de las plantaciones forestales a nivel país.

Goralewski señaló que buscará trabajar de cerca con todos los sectores, incluyendo a “la academia, el sector privado y las ONGs", poniendo especial énfasis en el ahora Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad que pasará a reemplazar a la SEAM.

“Es un desafío enorme, pero me siento respaldada y apoyada, pero sobre todo me siento capaz. Si creía que no iba a poder llevar adelante esto lo iba a decir. Si hoy estoy acá es porque yo me creo muy capaz de lo que puedo hacer”, puntualizó.