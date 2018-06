“Hay que ver cómo vienen los cuestionamientos. Lastimosamente acá se le está dando un tratamiento evidentemente político a una cuestión que tiene que ser analizada desde otro punto de vista”, sostuvo el director paraguayo de la binacional en entrevista con la 920 AM.

Recordó que el 4 de mayo del año pasado se firmó el acta de entendimiento entre ambos presidentes en la sede de Yacyretá y cinco días después, teniendo un fin de semana de por medio, el directorio del PLRA rechazó el acta de entendimiento.

“Hasta ese día incluso se podía leer y escuchar a gente que estaba cuestionando por qué no se publicitaba lo que se firmó. Antes de saber qué es lo que se firmó, antes de analizar, deglutir el contenido y ver el alcance del mismo, uno de nuestros partidos tradicionales rechaza directamente el acta de entendimiento”, manifestó.

Recalde señaló que este año apareció un texto con la firma de legisladores que no leyó para “no contaminarse demasiado” en el que se rechaza la nota reversal pero que la misma no fue enviada al Congreso.

“Evidentemente hay un enfoque lastimosamente total y absolutamente politizado, sectorizado incluso de una cuestión que es nacional. Nosotros somos país, copropietario de una empresa, somos dueños del 50% de esa empresa pero sin embargo nuestros políticos intentan que eso siga estando en el barro”, sostuvo.

El titular paraguayo de la binacional indicó que la deuda de Yacyretá bajó en un 24% y que le están dando vida a la entidad.

Recordó que en el 2006 se pretendió bajar la deuda al 60% con la sugerencia de algunos técnicos que hoy están en contra cuando la deuda se bajó al 24%.

“No solo es el tema de la deuda acá pero hay temas importantes por ejemplo que por primera vez se define lo que es lo que se va llamar el costo económico unitario teórico que es una definición que se necesitaba para aplicar una fórmula que está en el Anexo C del tratado que no se podía aplicar porque faltaba un elemento que nunca se definió, porque nunca hubo acuerdo con los argentinos”, argumentó.

Mencionó que hoy se tiene un costo económico acordado, beneficioso para el país y que todo queda con todo lo devengado en ese concepto desde 1994 hasta el 2015 con US$ 940 millones en su haber, con una acreencia con el estado paraguayo de la entidad binacional con ese monto” menciono Recalde.

Explicó que a partir de enero de este año se debe pagar mes a mes todo lo que va a produciendo.

“Hay políticos que siguen insistiendo en quedar así como esta. La cuestión es trabar cualquier tipo de progreso“, comentó.

Recalde mencionó que Aña Cua no forma parte de las negociaciones y agregó que no se supo leer los documentos con el tema. “Ellos confundieron el Anexo C donde están las cuestiones financieras con el Anexo B donde está el tema de las obras. Aña Cua está en el Anexo B, por eso no fue parte de las negociaciones”, sostuvo.