El ministro de la Corte, Miguel Óscar Bajac, manifestó que no conocía al funcionario que fue detenido por pedir coimas a su nombre, pero constantemente aparecía en las publicaciones que hacía el sujeto en sus redes sociales. Es más, participó en el bautismo de la hija del trabajador judicial.

El ciudadano Nery Páez, de la firma Cal Agro S.A., denunció ante la Fiscalía que el facilitador judicial Rafael Ramírez solicitó en nombre del ministro Miguel Óscar Bajac, supuestamente la suma de 50.000 dólares para que la resolución salga favorable en un caso de denuncia contra la Industria Nacional del Cemento.

Tras esto, mediante un procedimiento realizado por la Fiscalía con una cámara oculta, fue detenido el funcionario del Poder Judicial, en el momento que recibía 10.000 dólares como anticipo.

El detenido negó la acusación, al aseverar que el dinero iba a destinar a un grupo de abogados para asesorar en esta causa. Mientras que Bajac emitió un comunicado donde aseguró que no conocía al sospechoso y que el mismo no formaba parte de su gabinete, sino que ostentaba el cargo de técnico administrativo y estaba asignado a la oficina de facilitadores judiciales, que no tiene acceso a los expedientes judiciales que están a su cargo.

Sin embargo, el detenido sí lo conoce y muy bien. Inclusive invitó a la máxima autoridad de la Corte al bautismo de su hija, según las imágenes publicadas en su red social Facebook en el año 2014. El encuentro se llevó a cabo en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde al parecer Bajac participó como padrino de la niña.

Así también, lo agradeció cuando recibió su título de abogado. “Gracias al Señor Ministro Miguel O. Bajac y Sra Manina que nunca me abandonan… a todas estas personas les dedico este título”, refirió en una publicación del mismo año.





Según refieren en el ámbito judicial, Ramírez se desempeñaba como secretario del Ministro.

A un día de conocerse este caso, llamativamente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo en contra de la empresa que había denunciado la coima.