Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, en charla con la 970 AM indicó que no acompaña el planteamiento del legislador colorado Soroka, quien pertenece al bloque del próximo presidente Mario Abdo Benítez. Aseguró que no es correcto el diagnóstico que hace de la situación actual.

“No sé en qué contexto lo dijo, pero está un poco desfasado. Desde los años 90 la migración de Brasil al Paraguay ya no existe más. Fue un fenómeno que duró de los 70 a los 90. Fue gente que vino a trabajar en un contexto del programa de desarrollo del este, colonizando tierras despobladas“, comentó.

El empresario productor sostuvo que él no percibe como un problema la presencia de los extranjeros. “No entiendo el problema que quieren solucionar. El paraguayo se caracteriza por ser hospitalario y amigable, y no trabaja en función a la xenofobia y el rechazo, normalmente. Hay visiones un poco radicalizadas que se tienen que tratar de hacer… lo que tenemos que hacer con el migrante es tratar de asimilarlo y que se integre al desarrollo económico y social del país”, acotó.

También el presidente de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleagi­nosas (Capeco), José Berea, destacó que la presencia de los colonos provenientes del Brasil permiten el crecimiento agrícola. “Nosotros debemos mucho a los brasileños. En buena hora llegaron”, manifestó al diario La Nación.

El referente del sector productor aclaró que el trabajo de otros grupos en otros puntos del país (ucrania­nos, menonitas, etc.), en forma conjunta con agricultores paragua­yos, es también fundamental para el bienestar de pobladores de diversos departamentos.

“De hecho el apellido Soroka proviene de la migración”, indicó y señaló que la migración en sí, es un fenómeno internacional. Recordó que más de un millón de paraguayos se encuentran fuera del país por diversas razones.

FRENAR LA MIGRACIÓN BANDEIRANTE

De acuerdo con dicho matutino, el legislador en cuestión, tras su reunión con Marito, dejó en claro que “tenemos que frenar la migra­ción bandeirante en el Para­guay, tenemos que buscar la forma de cuidar nuestra tierra paraguaya. Hoy las empresas agrícolas en Paraguay piden el portugués para incorporar a alguien y el requisito princi­pal es que hable portugués para contratarlo”.

Para el congresista, los empresa­rios extranjeros tienen fuer­tes efectos negativos para el arraigo de los compatriotas en sus áreas de origen y son obligados a dejar sus tierras. “Los migrantes brasileños afectan a los campesinos, claro que afecta. Eso es impresionante como afecta. Necesitamos una política de Estado fuerte en el Paraguay y que al gobernante no le tiemble la mano y a Marito no le va a temblar la mano”, ase­guró.

Al hacer alusión a su depar­tamento (Itapúa), afirmó que muchos de los compatriotas son desplazados por los brasileños. “En mi departamento hay téc­nicos que se recibieron hace 10 años y no tienen la oportuni­dad del trabajo. El 60% mínimo de las empresas agrícolas tiene funcionarios brasileños que ni siquiera son técnicos en Para­guay y nosotros nos llenamos la boca y decimos somos para­guayos y qué hacemos”, acotó.