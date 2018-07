La Junta Municipal de Yguazú emitió la resolución 43/17 “por la cual se declara de interés público la defensa del derecho constitucional a la propiedad privada, se repudian los actos turbatorios de posesión y se declara estado de alerta en el municipio”.

La declaración fue a raíz de una invasión propiciada en tierras cultivables de la colonia. El intendente Mauro Kawano (ANR) explicó a HOY Digital que la invasión se consumó desde hace 22 días y que los campesinos exigen unas 8.000 hectáreas a las que declaran “excedente”.

Imágenes remitidas a nuestro diario revelan que los invasores no solo ya están instalados sino que incluso ya edificaron en propiedad privada.

“Eso es casi la mitad del distrito. Entonces casi todo el distrito es un excedente. Son cosas que plantea el intendente de Mallorquín. La verdad que los terrenos acá son pequeños. Relativamente pequeños comparados con otros departamentos como San Pedro donde hay extensiones de 9.000 hectáreas, acá las propiedades son de 100 y 120 hectáreas a reventar”, explicó Kawano.

Sostuvo que todos los propietarios tienen títulos y que lo que tratan de hacer los líderes campesinos es justificar la invasión esgrimiendo un supuesto problema de límites existente entre Mallorquín e Yguazu.

Sobre posibles motivaciones políticas, teniendo en cuenta de que el intendente de Mallorquín es del PLRA y Kawano es colorado oficialista, el jefe de la Comuna invadida indicó que no cree que sea así. Atribuyó el motivo a “cuestiones particulares” sobre las cuales no ahondó y reiteró el problema de límites entre los municipios que no hubo durante 57 años.

A raíz de la declaración de alerta, la seguridad fue reforzada de manera a evitar eventuales enfrentamientos entre sintieras y colonos japoneses, propietarios de las tierras donde supuestamente existe el excedente.

ANTECEDENTES

La Colonia Yguazu fue producto de un convenio convenio entre los gobiernos de Japón y Paraguay en 1958. En principio, las tierras fueron manejadas por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) y la colonia como tal se fundó en 1961, cuando se transfirieron las tierras a la entidad nipona.

Cuando la JICA se retiró, la propiedad de las tierras pasó a la Asociación Japonesa de Yguazu y la organización distribuyó las tierras a cada uno de los agricultores que labraba su respectiva parcela.

En el 2011 se produjo un reclamo encabezado por Eudocia Lugo, la prima del entonces presidente de la República Fernando Lugo, quien había solicitado el supuesto excedente a favor de la denominada Asociación de Agricultores de Ka’arendy.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un dictamen a través del cual certificó que no existen excedentes.