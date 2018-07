El titular del Congreso, Silvio Ovelar, dijo que ya no es la Corte Suprema de Justicia la que interpreta la Constitución, sino el matutino Abc Color. Reveló que muchos de sus colegas tienen miedo a salir en la tapa del medio.

La intención de Nicanor Duarte Frutos de jurar como senador activo se mantiene, según él mismo afirmó hoy, desmintiendo a la portada de Abc Color de este martes, en la que aseguran que al expresidente ya le ofrecieron un alto cargo para desistir de su intención.

En tal sentido, el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, consideró que últimamente vivimos la dictadura de los medios de comunicación.

“Ya no es la Corte ni la sala penal las que interpretan la Constitución, Abc Color es el que define qué es constitucional y qué no”, dijo Ovelar en conversación con la 970 AM y aseguró que sus colegas le tienen mucho miedo a la posibilidad de aparecer en tapa.

Precisamente sobre el juramento de Nicanor Duarte Frutos, mencionó a un parlamentario que en principio había confirmado su voto a favor, pero que posteriormente se echó para atrás por temor al escrache.

“Ayer cambió y me decía, que vos y Calé no tienen miedo de la tapa del diario, nosotros somos nuevos y tenemos familia, diciéndome más o menos que yo no tengo familia”, relató el legislador colorado.

Reiteró que a Nicanor no se le ofreció ningún cargo a cambio de desistir de sus intentos por jurar como senador activo, a pesar del cariño que le tiene el presidente electo.