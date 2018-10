Fernando Fernández es el hombre gol en el Atlante de México. Esta vez volvió a anotar para su equipo en el ascenso, tal como lo hiciera el fin de semana pasado. Peor la suerte no fue benévola.

Atlante perdió de local con Atlético San Luis 2-3, resultado que le priva la posibilidad de acceder al liderato del torneo.

Fernández hizo el tanto del empate para el cuadro rojiazul a los 77', tras un desborde por derecha de la ofensiva.

San Luis llevaba ventaja con gol de Matías Catalán a los 15' y había aumentado cifras por medio de Diego Pineda y Marcos Astina.

Atlante conquistó un segundo gol mediante David Vélez pero no alcanzó el tiempo para obtener más no sea un punto en este juego que correspondió a la fecha once.

Fernández va teniendo una importante regularidad en materia de producción. Es su sexta conquista en este torneo y la cuarta en tres partidos consecutivos.