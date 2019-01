“Espero estar a la altura de todos mis compañeros y poder aportar mi grano de arena”, indicó el zaguero de 35 años a Deportes UNO.

Candia fue alistado de titular en el encuentro de este miércoles con Atlético Tucumán por la Noche Azulgrana. Es uno de los ocho refuerzos de esta temporada.

Añadió que “daré la vida por los compañeros y por el club” y que “estoy muy seguro de que vamos a lograr cosas importantes”.

Admitió asimismo que tiene falencias como cualquiera, pero esfuerzo no faltará de su parte. “Puedo ser torpe a veces con la pelota, pero me van a ver correr hasta no poder siempre”, afirmó.

También agradeció la recepción de los hinchas con él. “En el momento de la presentación, cuando escuché mi nombre y la gente empezó a aplaudir me dio piel de gallina”, contó.

“La gente de Cerro me hizo sentir grande, importante. Eso valoro mucho”, refirió Chano, quien dejó Libertad a finales del año pasado.