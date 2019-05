Ante eso, Haedo grabó un video que ya comenzó a cobrar estado público. En el mismo refuta al director de árbitros.

“Si usted señor Elizondo no me conoce, soy un trabajador honesto. Mentiroso no soy”, asevera el jugador en su descargo.

Nelson asimismo ironizó sobre la conferencia del ex árbitro internacional. “Felicidades señor Elizondo. Como todo argentino sabe hablar, se expresa muy bien, pero a nosotros no nos sirve”, responde.

El jugador de @CCP1912oficial @Haedo18Valdez9 desafió a #HoracioElizondo a dar a conocer las grabaciones de los micrófonos que utilizan los árbitros, ya que el Director de Árbitros había dicho que el futbolista debe presentar pruebas sobre lo que supuestamente le dijo #DiegoSilva — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) 2 de mayo de 2019

Añade que “todos los clubes, no sólo Cerro Porteño sufrimos errores que no podemos aceptar. Aquí aceptamos todo y nos callamos”.

“Y así nos va en la selección y en el fútbol y no mejoraremos”, agrega y se excusa con que “tengo el derecho de defenderme”.

Al respecto de lo que supuestamente Cristian Aquino le habría dicho (de que hace 22 fechas están atrás), Haedo refiere que “no me venga a pedir pruebas”.

“Los micrófonos guardan las conversaciones. Ahí están las pruebas. Le desafío a que me muestre y haga escuchar esos audios”, manifiesta.