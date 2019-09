Daniel Garnero salió al paso de la repercusión generada por una nota que brindó a medios de su país. Indicó que no descartó alguna vez dirigir a Cerro Porteño y que su intención no fue “hablar mal de Cerro para quedar bien con la gente de Olimpia". Y ojo, también habló sobre una presunta propuesta del fútbol norteamericano.

El director técnico de Olimpia tuvo que explicar el contexto en que se expresó a un diario argentino y cuyas frases llegaron hasta la prensa local.

En este sentido, Daniel Garnero aclaró que “jamás dije que no dirigiría Cerro Porteño” y que se considera “muy respetuoso de las instituciones, de la hinchada”.

“Estoy muy identificado con Independiente (de Argentina) y estoy seguro que no iría a Racing”, alegó hoy en charla exclusiva con Futgol 970.

“Cuando alguien hace eso, es estar vendiendo humo, no busco quedar bien con la gente de Olimpia, hablando mal de Cerro Porteño. Me gustaría que hablen de mi trabajo y no busco quedar bien de otra manera que no sea por mi trabajo”, afirmó.

¿MLS?

En otro punto, el estratega manifestó que no sabe nada de una presunta oferta por sus servicios desde la Major League Soccer, un rumor que va cobrando fuerza. “No, me estoy esta situación”, acotó.

Garnero insistió en que su proyecto en Olimpia sigue firme y que hasta la fecha no habló con el presidente Marco Trovato de montos y contratos. “Hablamos, solemos hablar. De fútbol y otras cosas, no de eso”, sentenció.